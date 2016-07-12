Мосгордума обсудит отмену предоплаты эвакуации автомобиля 13 июля

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Мосгордума на внеплановом заседании 13 июля рассмотрит законопроект по вопросу отмены предварительной оплаты эвакуации автомобиля, сообщил ТАСС председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"Как вы знаете, вчера на собрании фракции партии "Единая Россия" в Мосгордуме было принято решение инициировать внеочередное заседание Мосгордумы. В соответствии с регламентом, оно назначено на завтра, 13 июля, на 10:00 мск", – сказал Шапошников.

Накануне депутаты "Единой России" одобрили законопроект, разрешающий автовладельцам забирать свои эвакуированные машины без предъявления квитанций об оплате расходов по их перемещению и хранению на штрафстоянке.

По словам руководителя фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Андрея Метельского, если данный вопрос будет оперативно проработан, то к концу июля закон вступит в силу.

В соответствии с действующим порядком владелец перемещенного транспортного средства для его возврата обязан оплатить расходы на перемещение и хранение транспортного средства и предоставить документы, подтверждающие право на управление транспортным средством.