Эксперты рассказали о выборе летней резины и знаменитой "Волге" Гагарина

Эксперт рассказал о судьбе "Волг" Юрия Гагарина

Гостем утреннего эфира радиостанции "Москва FM" стал автоэксперт и ведущий программы "Городская автомобильность" Павел Федоров, который совместно с другими специалистами ответил на многие актуальные для слушателей вопросы.

Так как сегодня в нашей стране отмечается День космонавтики, эксперт по автомобилям "Волга" и организатор Gorkyclassic Иван Падерин рассказал, что стало с "Волгами" самого популярного отечественного космонавта Юрия Гагарина.

"Сохранился один из принадлежащих Гагарину автомобилей. Это единственная достоверная историческая машина, принадлежащая этому великому космонавту. "Волга" находится в доме-музее Гагарина, который находится в Смоленской области. Автомобиль размещен на той же самой площадке, где оставлял ее сам Юрий Алексеевич.

Машина была подарена Гагарину советским правительством в 1961 году. Согласно тому распоряжению, космонавт получил не только автомобиль, но и полное обеспечение для своей семьи. В том числе, квартиру и мебель.

Более того, "Волгу" Гагарина улучшили в 1963 году лучшие конструкторы завода в Горьком. На этом автомобиле Юрий Алексеевич ездил вплоть до момента своей гибели", – рассказал Падерин.

Столица отмечает День космонавтики

Своими советами по правильному выбору летней резины для автомобиля поделился еще один эксперт Леонид Пащенко.

"Есть летняя резина Michelin CrossClimate, которая отличается оригинальным рисунком протектора и интересным составом резиновой смеси. Фактически, ее можно было бы назвать всесезонной, но сама компания Michelin старается избегать таких определений. Эта резина достаточно хорошо будет держать автомобиль даже на небольшой наледи или свежевыпавшем снеге.

Конечно, к зиме нужно будет "переобуться", просто эта резина чуть-чуть отодвигает диапазон температуры. Из этой же серии могу посоветовать резину Nokian Hakka Green. Здесь тоже можно отметить увеличенный температурный диапазон.

Кроме того, из спортивных новинок могу порекомендовать Bridgestone Potenza RE003 Adrenalin. Предельная скорость для такой резины составляет примерно 270 километров в час. Еще одна отличная высокоскоростная резина – это Continental SportContact 6", – поделился Пащенко.

Как отметил Павел Федоров, за резину с увеличенным температурным диапазоном, водителей зимой не смогут оштрафовать.

На вопрос, что категорически нельзя делать при выборе летней резины, ответил еще один автоэксперт и инструктор контраварийной подготовки Виталий Карбышев.

"Могу однозначно сказать – при выборе резины экономить не стоит. Несмотря на экономическую ситуацию, докатывать летом "всесезонку" или ездить на "облысевшей" зимней резине однозначно нельзя. Коэффициент сцепления с асфальтом в таком случае будет гораздо ниже.

При этом может увеличиться длина тормозного пути при экстренном торможении. А от этого может зависеть безопасность не только ваша, но и ваших родных и близких", – отметил эксперт.