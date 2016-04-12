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Автомобили

12 апреля 2016, 13:36

Инвалидов в 15 автошколах Москвы будут обучать вождению бесплатно

автомобили вождение автошколы водительское удостоверение

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

С 1 сентября москвичей с ограниченными возможностями будут обучать вождению бесплатно. Такие программы появятся в 15 автошколах города. Об этом сообщил в ходе заседания в Общественной палате представитель некоммерческой организации "Союз автошкол" Степан Полянский.

"С 1 сентября на базе "Союза автошкол" в числе 15 автошкол будет проводиться набор данных категорий молодых граждан, где будет проводиться обучение на бесплатной основе", – цитирует его МИА "Россия сегодня".

По его словам, бесплатно автошколы смогут обучать граждан исходя из квоты в 50 человек, но при необходимости квота может быть увеличена.

Новые правила получения водительских прав

Напомним, 1 сентября 2016 года вступят в силу новые правила приема экзаменов на водительские права в ГИБДД. На теоретическом экзамене будет четыре тематических блока по 5 вопросов. На работу будет дано 20 минут. Если кандидат допустит одну ошибку, то ему придется ответить на 5 дополнительных вопросов за пять минут, если две – то еще на 10 вопросов за десять минут. В случае неправильных ответов, претендента отправят на пересдачу.

Также повторно сдавать экзамен будут те, кто допустил три ошибки в целом или две в одном тематическом блоке.


[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/103]Как оформить парковочные разрешения инвалидам[/URLEXTERNAL]


На автодроме будущие водители категории "В" будут сдавать "трогание на подъеме", "змейку", "въезд в бокс", "параллельную парковку" и "проезд регулируемого перекрестка", а также "маневрирование в ограниченном пространстве". А для водителей мопедов и мотоциклов отменили скоростное маневрирование из-за отсутствия у многих автошкол соответствующей площадки.

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