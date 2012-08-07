На Московском автосалоне состоится 14 мировых премьер

ИТАР-ТАСС

С 31 августа по 9 сентября 2012 года в МВЦ "Крокус Экспо" состоится Московский Международный Автомобильный Салон 2012 (ММАС).

Ожидается 14 мировых, 18 европейских и около 70 российских автопремьер. Ряд фирм представят 29 концепт-каров. Также организаторы обещают посетителям интерактивные проекты и розыгрыши призов и ценных подарков, сообщается в пресс-релизе ММАС.

Автосалон станет крупнейшим за всю историю проекта в России: его площадь превысит 100 тысяч кв. метров, участниками станут более 100 компаний, а количество посетителей может превысить 1 млн человек.

1 сентября на ММАС состоится финиш ежегодного автопробега "Сделано в Тольятти-2012", включающего в себя лучшие разработки автопроизводителей на базе автомобилей ОАО "АВТОВАЗ".

8 сентября автосалон станет местом проведения 6-го – финального – раунда чемпионата Восточной Европы по стантрайдингу MOTUL M1 – Stunt Battle Russia.

На открытых площадках, прилегающих к павильонам МВЦ "Крокус Экспо", пройдут тест-драйвы Fiat, Land Rover, Luxgen, Smart и Volvo,

Неотъемлемой частью деловой программы станут многочисленные дилерские конференции от автопроизводителей. Кроме того, состоится конференция "Инновационный автопром России – миф или реальность?".

Неизменной для ММАС остается тема "Автомобиль и ребенок". На экспозиции вновь будет оборудована площадка для маленьких автолюбителей, посвященная правилам дорожного движения.

Время работы ММАС-2012: 29 и 30 августа пресс-дни (15-минутные презентации и пресс-конференции на стендах ведущих мировых автопроизводителей). 30 августа бизнес-день (вход для специалистов). С 31 августа по 9 сентября Московский Автосалон открыт для всех желающих.