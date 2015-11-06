АвтоВАЗ рассекретил облик серийной XRAY

Фото: lada.ru

АвтоВАЗ представил облик серийного хэтчбека XRAY, сообщает пресс-служба предприятия. Интерьер машины покажут отдельно.

Серийное производство машины стартует 15 декабря 2015 года, продажи начнутся в феврале следующего года. До запуска конвейера планируется выпустить около 180 тестовых автомобилей, которые используют для отработки технологий сборки, настроек систем, а также проверки безопасности.

LADA XRAY – компактный хэтчбек, выполненный в стиле SUV ("паркетника"). Автомобиль станет второй серийной моделью LADA после Vesta, выполненной в новом стиле с X-образным передом.

Стартовая модификация XRAY получит 1,6-литровый мотор, 106 лошадиных сил, топовые версии получат 1,8-литровый агрегат и 123 лошадиные силы.

Кроссовер планируют направить на европейский краш-тест по стандарту EuroNCAP. На АвтоВАЗе рассчитывают, что автомобиль наберет не менее трех звезд из пяти. Предположительно, цены на кроссовер XRAY начинаются от 575-595 тысяч рублей.

Ранее АвтоВАЗ в рамках Moscow Off-Road Show представил вседорожный универсал Lada Vesta.

Пока это только концепт-кар, и речь о запуске автомобиля в серию не идет. Первым представителем семейства Vesta в автосалонах станет седан, производство которого начнется в сентябре.