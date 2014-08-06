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Культура

06 августа 2014, 18:11

Уникальные советские и современные автомобили покажут на ВДНХ

автомобили выставки ВДНХ ретро-автомобили экспозиции

"Афиша": На ВДНХ открылась выставка "Автомобильная промышленность"

В рамках празднования 75-летия ВДНХ в павильоне "Космос" открылась выставка "Автомобильная промышленность". В экспозицию включили необычные экземпляры советского и постсоветского автопрома: от грузовика АМО-Ф-15 до "Волги" ГАЗ-3105.

Всего на одной площадке удалось собрать 90 уникальных машин, созданных в России в последние 90 лет.

"Точкой отсчета истории отечественного автомобилестроения считается осень 1924 года. Именно в это время конструкторы ЗИЛа закончили разработку первого советского грузовика АМО-Ф-15. В названии была зашифрована вся его родословная. АМО – "Автомобильное московское общество", первое название Завода им. Лихачева; Ф-15 — Fiat-15 Ter, итальянский грузовик, активно выпускавшийся в годы Первой мировой войны. К праздничной демонстрации 7 ноября 1924 года с конвейера были спущены десять АМО-Ф-15", – отметили организаторы выставки.

Один из наиболее значимых экспонатов - серийный автомобиль НАМИ-1 1927 года, предоставленный Политехническим музеем. Сконструировали машину в бывшей каретной мастерской, где до революции собирались царские экипажи.

Отдельного внимания заслуживают автомобили, которые использовались при съемках советских фильмов "Бриллиантовая рука", "Берегись автомобиля" и других лент. Так, вы полюбуетесь на микроавтобус "Старт", в котором в финале "Кавказской пленницы" уехала от Шурика красавица Нина.

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Также в экспозицию включили машины представительского класса, в которых возили первых лиц государства. Здесь есть ЗИМ, бронированный ЗИЛ и подлинный кремлевский реанимобиль, прозванный в народе "Черным доктором".

К слову, первые десятилетия павильон "Космос" назывался "Машиностроение". Понятно, почему для размещение экспозиции "Автомобильная промышленность" организаторы выбрали именно эту площадку.

Выставка продлится до 1 октября. Посетителей ждут ежедневно, кроме понедельника, с 11.00 до 23.00. Билет – 300 рублей.

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