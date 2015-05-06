Московские власти опубликуют базу фото поврежденных в авариях машин

Столичные власти опубликуют базу фото поврежденных в ДТП машин

Московские власти в этом году опубликуют базу фотографий автомобилей после ДТП, рассказала M24.ru представитель департамента информационных технологий Елена Новикова. Снимки выложат на сайте "Автокод" . Когда сервис запустят, продавцы подержанных авто уже не смогут обмануть покупателей по поводу состояния машины.

"Сервис позволит потенциальным покупателям подержанной машины оценивать повреждения самостоятельно, а не только руководствуясь сухими формулировками из протокола о том, что поврежден "перед слева", "зад справа" и так далее", - пояснила Новикова.

Фотографии будут запрашиваться у оценщиков и страховых компаний. Изображения смогут использовать и собственники авто, попавшие в ДТП, чтобы отстаивать свою позицию в суде со страховыми компаниями или с другими участниками аварии. "Все фотографии, которые попадут в систему, станут доступны по вин-номеру и свидетельству о регистрации авто. Данные смогут просмотреть как собственники, так и потенциальные покупатели. Помимо пользователей сервиса, фотографии также будут доступны и ГИБДД", - сказала Новикова

Напомним, все детали о подержанном автомобиле можно узнать на портале "Автокод" в рамках сервиса "Автоистория". Так, потенциальный покупатель может узнать, когда машина попала в ДТП, в каком регионе, как случилась авария ("наезд на препятствие", "наезд на другое транспортное средство"), а также какая часть машины пострадала - например, "перед". Кроме того, можно узнать, сколько владельцев было у автомобиля, есть ли на нем долги, сколько составит транспортный налог. "Чуть больше, чем за год к сервису "Автоистория" обратилось 1,3 млн пользователей", - рассказала Новикова.

Страховые компании уже сотрудничают с порталом "Автокод". Данные о ДТП, которые доступны пользователям, передают страховщики.



Координатор "Синих ведерок" Петр Шкуматов считает, что публиковать фото автомобилей после ДТП необходимо. "Это резко снизит уровень мошенничества при продаже авто. Часто бизнесмены скупают битые машины, восстанавливают их "по минимуму" и продают как небитые - по высокой цене. Прибыль составляет сотни тысяч рублей с каждого авто. Но состояние таких машин не соответствует цене, по которой они продаются", - пояснил эксперт.

По его словам, покупатель зайдет на сайт и увидит, что после аварии было разбито полмашины. "Описание аварий не так наглядно показывает состояние машины, как фотографии", - заметил Шкуматов.

Депутат Госдумы, лидер движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков также поддержал публикацию фотографий поврежденных машин. По его мнению, нужно публиковать в открытом доступе любую информацию, которая уменьшает возможность ввести покупателя в заблуждение. "Это аналог американской системы Carfax, которая позволяет за две минуты проверить онлайн всю историю автомобилей, чтобы не покупать кота в мешке", - заключил депутат.