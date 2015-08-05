Стала известна стоимость самой дорогой версии Lada Kalina

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Стала известна стоимость самой дорогой Lada Kalina. Спортивную версию хетчбэка NFR оценили в 646 тысяч рублей, сообщают "Дни.Ру".

Машину выпустили ограниченной серией в 50 экземпляров. На авто установлен 140-сильный двигатель объемом 1,6 литра, усиленные тормоза, жесткая подвеска, а также 17-дюймовые колесные диски.

Машина может разогнаться от 0 до 100 километров в час всего за 8,9 секунды, а максимальная скорость составляет 207 километров в час. Аббревиатура NFR в названии расшифровывается как Need for Race (жажда гонок).

Кроме того, в модельном ряду Lada присутствуют спортивные модификации Granta Sport и Kalina Sport. Цены на седан Granta Sport начинаются от 539 тысяч рублей, а на хэтчбек Kalina Sport – от 546 тысяч рублей.

"АвтоВАЗ" с 1 августа поднял цены на самые популярные автомобили. Это коснулось таких моделей как Lada Granta, Kalina (за исключением семейства Cross) и Lada 4x4. В пресс-службе компании сообщили, что рост стоимости составит 4 процента.

Повышение цены связано с тем, что выручка в "АвтоВАЗе" в первом полугодии сократилась на 2,2 процента по сравнению с прошлым годом. А убытки компании по российским стандартам бухгалтерской отчетности составили 6,6 миллиарда рублей.