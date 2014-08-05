Победителям танкового биатлона подарят автомобили

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Экипажу танка, победившему в танковом биатлоне на подмосковном полигоне Алабино, подарят автомобили УАЗ, сообщает пресс-служба завода-изготовителя бронемашин "Уралвагонзавод".

Вручение ключей от внедорожников УАЗ Patriot топовой комплектации пройдет в последний день соревнований, когда будут подведены итоги финального этапа чемпионата. В 2013 году, кстати, призы были такими же.

Как отмечает МИА "Россия сегодня", в рамках первого заезда индивидуальной гонки чемпионата победу одержала российская команда. Второе место у Армении, а третье – у Китая.

В Алабине прошел чемпионат мира по танковому биатлону

Напомним, 23 июня 2014 года стартовал "Танковый биатлон - 2014". В этом году в нем примут участие 12 команд из Армении, Белоруссии и Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Анголы, Венесуэлы, Индии, Монголии, Сербии и Китая.

Команды всех стран, кроме Китая, выступают на российских Т-72Б3. Представители Поднебесной – единственные, кто привез свою бронемашину, у них Type 96 A.