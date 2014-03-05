"Налогом на роскошь" будет облагаться 191 автомобиль

"Вечер с Алексеем Вершининым": 191 машина попала под налог на роскошь

Стали известны модели автомобилей стоимостью выше 3 миллионов рублей, которые будут облагаться дополнительным налогом на роскошь. Всего в списке 191 одна позиция, его легко найти в интернете.

Собственно, речь идет о повышающих коэффициентах к базовой, обычной ставке налога, которая рассчитывается от мощности двигателя. Так, для машин стоимостью от трех до пяти миллионов рублей, в зависимости от возраста, налог будет увеличен максимально в полтора раза. И трехкратную ставку заплатят владельцы суперкаров, стоимостью свыше десяти миллионов рулей.

Что радует, ни в перечне Минпромторга, ни в законе нет ни слова о старинных раритетных автомобилях, чей возраст сильно больше двадцати лет, а цена, бывает, зашкаливает. Так что на коллекционерах автостарины новые правила никак не отразятся.

Теперь о каких суммах для обычных автовладельцев пойдет речь. Если сегодня, к примеру, владелец BMW 760i с мотором в 400 лошадиных сил платит в Москве 60 тысяч рублей, то теперь будет платить 120 тысяч. За модный до сих пор Porsche Cayenne Turbo - вместо 75 тысяч рублей 150 тысяч рублей. За Bentley Continental GT стоимостью 12 миллионов рублей владелец будет платить 281 тысячу рублей ежегодно.

Важная оговорка - это в Москве. Поскольку по закону каждый регион имеет право устанавливать собственную ставку транспортного налога, а собранные деньги должны идти на строительство, ремонт и поддержание дорог.

И все же по этому поводу мнения экспертов разделились. Одни не видят в таком повышении ничего особенного. Если есть деньги на дорогое авто - найдутся деньги и на налоги. Другие считают, что за 150 тысяч рублей ежегодного налога владельцев Ferrari, Cayenne и Gelandewagen "удушит жаба", и они будут искать любые способы уклониться от платежей.

Новые ставки транспортного налога называют "налогом на роскошь", хотя правильнее его было бы называть налогом, простите мне такое вульгарное выражение, "на понты". Европа давно предпочитает небольшие экономичные авто. Ну такое у нас общество, что обеспеченный человек обязательно должен публично демонстрировать свой статус - с помощью большого дорогого автомобиля или красивых номеров. Это как яркий хвост у самца павлина. Ярко, красиво, но, по сути, бессмысленно и теперь еще и дорого. По крайней мере, по транспортному налогу.

Николай Петров