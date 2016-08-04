Четвертый участник майских гонок на Гелендвагене объявлен в розыск

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Следователи установили личность четвертого участника гонок с полицией на внедорожнике сына замглавы "Лукойла" и объявили его в розыск, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе СК РФ. Его уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с розыском.

Четвертым участником гонки оказался 20-летний житель Москвы. Ему заочно предъявили обвинение в совершении преступлений по статьям "Угроза применения насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти".

22 мая Абдувахоб Маджидов и Руслан Шамсуаров со своими знакомыми устроили опасные гонки с неоднократным нарушением правил дорожного движения на автомобиле Mercedes-Benz Gelandewagen. Когда их начали преследовать сотрудники ДПС, находившиеся в машине молодые люди устроили интернет видеотрансляцию, сопровождая гонку оскорбительными высказываниями в адрес полицейских.

Позже сын вице-президента "Лукойла" извинился за произошедшее на своей странице в Facebook. Произошедшее он объяснил приподнятым настроением после посещения ночного клуба.

Трое остальных фигурантов дела – Руслан Шамсуаров, Абдувахоб Маджидов и Виктор Усков – уже завершили ознакомление с материалами дела. Вскоре оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи его в суд для рассмотрения по существу.