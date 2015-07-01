Полицейских могут наделить правом вскрывать автомобили граждан

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Депутаты комитета Госдумы по безопасности во главе с Ириной Яровой внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому полицейские могут получить право вскрывать автомобили граждан и проникать в них.

Соответствующие поправки в закон "О полиции" размещены в электронной базе Госдумы.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, перед вскрытием автомобиля полицейский будет обязан назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить служебное удостоверение, предупредить о своем намерении, разъяснить причину и основания вскрытия машины, "за исключением случаев, когда это не представляется возможным".

Если при вскрытии транспортного средства собственник отсутствовал, он будет уведомляться об этом не позднее 24 часов с момента проникновения в его машину. В отсутствие владельца вскрытого автомобиля полиция будет обеспечивать недопущение доступа к нему посторонних лиц.

Полицейские смогут производить вскрытие машин для спасения жизни граждан, для обеспечения безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для задержания подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления. Кроме того, полицейские смогут вскрыть чужую закрытую машину, если в ней находится ребенок без взрослых, а также человек, которому нужна помощь.

Также проникать в машины граждан полицейские смогут для пресечения преступления, "для применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если имеются основания полагать, что совершившее данное правонарушение лицо находится в состоянии опьянения", для проведения осмотра транспортного средства или груза, а также если имеются основания полагать, что в машине находятся "без специального разрешения предметы или вещи, изъятые из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособные".

Вскрывать машины полицейским также могут позволить для проверки сообщения об угрозе теракта и для установления обстоятельств несчастного случая.

Также поправки в закон о полиции разрешают правоохранителям открывать огонь в людных местах, если это необходимо для освобождения заложников, предотвращения теракта или отражения вооруженного группового нападения на критически важные и потенциально опасные объекты и госучреждения. Сейчас полицейские не имеют на это права.