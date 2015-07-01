По программе льготного автолизинга россияне арендовали 4,5 тысячи машин

Фото: M24.ru/Роман Васильев

Минпромторг отчитался о первых результатах программы льготного автолизинга. С 15 мая с ее помощью было продано свыше 4,5 тысячи автомобилей.

Автоэксперт Павел Федоров рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", как работает программа автолизинга в России.

"Лизинг для физических лиц появился у нас сравнительно недавно, всего год назад, а для юрлиц он существует давно. Люди, которые берут машины для бизнеса, закладывают это в свою затратную часть и получают прибыль. Условия очень выгодные. Этим можно объяснить большое количество автомобилей Kia и Hyundai, их покупают для такси. Эти машины очень выгодно брать в лизинг без образования юрлица. Есть специальная услуга: покупаешь желтую машину для такси, которая уже находится на обслуживании, и тебе предоставляют лицензию таксиста. Многие компании из массовых брендов предлагают такие готовые решения", - сказал он.

Эксперт отметил, что автолизинг пока непопулярен в нашей стране, потому что это противоречит российскому менталитету. "Люди боятся незнакомого. Особенно те, кто долго копил на машину. Это непонятно, как можно иметь машину и не быть ее владельцем. Это как всю жизнь жить в съемной квартире. Думаю, люди поймут, насколько лизинг выгоднее простого автокредита", - добавил он.

Лизинг машин выгоднее автокредитов - эксперт

Отметим, в программе льготного автолизинга участвуют 45 российских лизинговых организаций. Самыми популярными машинами для лизинга стали Kia, ГАЗ, BMW, "Лада" и Mitsubishi.

В Минпромторге отмечают, что лизинговый платеж оказывается до трех раз ниже платежа по автокредита, необязателен первоначальный взнос и отсутствует необходимость последующей продажи б/у автомобиля.

Чаще всего лизинг привлекает тех, кто хочет ездить на дорогих иномарках, поскольку по договору не нужно выплачивать всю стоимость автомобиля. Сумма платежей за все время пользования машиной покрывает только часть ее цены.

Благодаря этому взносы по договору лизинга, как правило, меньше выплат по кредиту. Но при этом машина не перейдет в собственность автомобилиста, он только эксплуатирует ее, как арендатор.

Отметим, по истечению договора автовладелец может расторгнуть сделку и получить около половины выплаченных денег обратно. Если же автовладельцу приглянулась машина, которой он пользовался в лизинге, то можно выплатить остаток ее стоимости. Автомобиль теряет свою стоимость за вермя лизинга на 20–30 процентов.

Льготная программа автолизинга стала одной из мер поддержки рынка легковых машин. В апреле 2015 года продажи авто в России упали на 50 процентов – до 110,6 тысяч единиц.

Отметим, что в качестве альтернативы автомобилисты могут воспользоваться и льготным автокредитом. Его можно получить при покупке нового автомобиля отечественных или иностранных марок, собранного на территории России.

Льготная кредитная ставка для конечного потребителя не превысит 15 процентов. Стоимость машины, приобретаемой в кредит по этой программе, не должна превышать 1 миллиона рублей.