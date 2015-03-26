Камеры в автобусах зафиксировали 36 тысяч нарушений ПДД с начала года

Фото: m24.ru/Елена Долматова

Видеокамеры, установленные в автобусах Мосгортранса, с начала этого года зафиксировали 36 тысяч нарушений правил дорожного движения, сообщил генеральный директор предприятия Евгений Михайлов. Камерами оборудовано 110 автобусов, их установили в ноябре прошлого года.

По его словам, нарушения правил стоянки и остановки фиксируются из кабин "полуэкспрессных" маршрутов № 901, 902, 903, 904, 905 и 907, передает ТАСС.

В "Центр организации дорожного движения" автоматически поступает информация о нарушителе. А специалисты Московской административной дорожной инспекции оформляют штрафы.

Ранее сообщалось, что комплексы видеофиксации нарушений ПДД, установленные в столичных автобусах, начали отслеживать движение автомобилей по выделенным полосам для общественного транспорта. До этого момента они фиксировали только стоянку автомобилей под знаками "Остановка запрещена".



Данные о нарушениях с комплексов видеофиксации направляют в ГИБДД. После этого водителям выписывают штраф.

Напомним, в 2014 году системы фотовидеофиксации на дорогах помогли раскрыть около двух тысяч преступлений и снизить количество ДТП с пострадавшими почти на девять процентов.

Всего в Москве сейчас работает около 800 стационарных комплексов фотовидеофиксации, фиксирующих нарушения ПДД. В этом году на дорогах планируется установить еще 400 дополнительных камер.