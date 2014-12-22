Сегодня в СМИ: штрафы для эвакуаторщиков и субсидии авиакомпаниям

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Авиакомпаниям предоставят субсидии и госгарантии

Правительство рассматривает два инструмента поддержки авиакомпаний: субсидии и госгарантии по кредитам, рассказал "Ведомостям" вице-премьер Аркадий Дворкович. На расширение списка субсидируемых маршрутов понадобится 1-2 миллиарда рублей.

Среди заявивших о проблемах компаний – "Ютэйр" и "Трансаэро".

Столичная компания поставит паркоматы в Петербург

Московская фирма "НТЦ "Измеритель" выиграла конкурс на поставку 100 паркоматов в Санкт-Петербург, сообщают "Ведомости".

Паркоматы установят 25 декабря, а весной 2015 года в Питере заработает пилотная зона платных парковок на 2900 мест.

Оформление пьяных водителей хотят упростить

В Госдуму внесен законопроект об упрощении оформления пьяных водителей, сообщает "Российская газета".

Сейчас при освидетельствовании на состояние опьянения составляется не менее 6 документов. Депутаты предлагают предусмотреть возможность направления на освидетельствование на состояние опьянения водителя с признаками наркотического опьянения без предварительного освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Эвакуаторщиков будут штрафовать за отказ вернуть машину

Поправки в закон об эвакуации авто прошли первое чтение в Госдуме. Депутаты высказались за штрафы для эвакуаторщиков в случае незаконного отказа вернуть машину. Кроме того, согласно законопроекту, водитель сможет забрать свою машину до того, как эвакуатор тронулся.

Окончательное принятие законопроекта ожидается в январе следующего года, сообщает "Российская газета".

Размер расходов на общедомовые нужды будут устанавливать сами жильцы

С 2016 года строку расходов на общедомовые нужды предлагают исключить из платежки за коммунальные услуги. Они могут войти в плату за содержание общего имущества и будут рассчитаны по региональным нормативам, сообщает "Коммерсант". Затем их размер смогут установить владельцы квартир на собрании.

Соответствующую поправку в Жилищный кодекс рассмотрит во вторник Госдума.