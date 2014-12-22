Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Свежая пресса

22 декабря 2014, 12:39

Сегодня в СМИ: штрафы для эвакуаторщиков и субсидии авиакомпаниям

авиакомпании пьяные водители эвакуация автомобилей свежая пресса

Фото: M24.ru

Авиакомпаниям предоставят субсидии и госгарантии

Правительство рассматривает два инструмента поддержки авиакомпаний: субсидии и госгарантии по кредитам, рассказал "Ведомостям" вице-премьер Аркадий Дворкович. На расширение списка субсидируемых маршрутов понадобится 1-2 миллиарда рублей.

Среди заявивших о проблемах компаний – "Ютэйр" и "Трансаэро".

Столичная компания поставит паркоматы в Петербург

Московская фирма "НТЦ "Измеритель" выиграла конкурс на поставку 100 паркоматов в Санкт-Петербург, сообщают "Ведомости".

Паркоматы установят 25 декабря, а весной 2015 года в Питере заработает пилотная зона платных парковок на 2900 мест.

Оформление пьяных водителей хотят упростить

В Госдуму внесен законопроект об упрощении оформления пьяных водителей, сообщает "Российская газета".

Сейчас при освидетельствовании на состояние опьянения составляется не менее 6 документов. Депутаты предлагают предусмотреть возможность направления на освидетельствование на состояние опьянения водителя с признаками наркотического опьянения без предварительного освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Эвакуаторщиков будут штрафовать за отказ вернуть машину

Поправки в закон об эвакуации авто прошли первое чтение в Госдуме. Депутаты высказались за штрафы для эвакуаторщиков в случае незаконного отказа вернуть машину. Кроме того, согласно законопроекту, водитель сможет забрать свою машину до того, как эвакуатор тронулся.

Окончательное принятие законопроекта ожидается в январе следующего года, сообщает "Российская газета".

Размер расходов на общедомовые нужды будут устанавливать сами жильцы

С 2016 года строку расходов на общедомовые нужды предлагают исключить из платежки за коммунальные услуги. Они могут войти в плату за содержание общего имущества и будут рассчитаны по региональным нормативам, сообщает "Коммерсант". Затем их размер смогут установить владельцы квартир на собрании.

Соответствующую поправку в Жилищный кодекс рассмотрит во вторник Госдума.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать