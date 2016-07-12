"Победа" почти втрое повысила цены за провоз покупок из duty free

Фото: ТАСС/Денис Вышинский

Авиакомпания "Победа" почти втрое повысила цены за провоз в салоне самолета покупок из магазинов duty free, сообщает ТАСС.

Действовавший специальный тариф для покупок из магазинов беспошлинной торговли 700 рублей (10 евро) за один пакет теперь увеличен до 2 тысяч рублей (35 евро).

По заявлению авиакомпании, это сделано из-за большого количества проносимых на борт пакетов с покупками. Таким образом их приравняли к стоимости за провоз ручной клади.

В авиакомпании отметили, что пакеты duty free существенно увеличивают количество ручной клади в салоне самолета, из-за чего требуется больше времени для посадки/высадки пассажиров. Кроме того, за последнее время увеличилось число дебоширов на борту из-за алкогольного опьянения.

При этом, плата за небольшие покупки из duty free, которые умещаются в дамскую сумочку или мужской портфель или в оплаченный ранее багаж, как и раньше, взиматься не будет.