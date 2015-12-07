"Когалымавиа" потребует компенсацию от Египта за крушение A321

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Авиакомпания "Когалымавиа", самолет которой потерпел крушение на территории Синайского полуострова, намерена получить компенсацию от Египта. Об этом в интервью Forbes рассказал глава туристического холдинга Tourism Holding&Consulting (входит "Когалымавиа") Исмаил Лепиев.

"Для меня очень важна не только экономическая составляющая вопроса, но и политическая. Египет – партнер России во многих сферах, это отношения, которые выстраивались десятилетиями, мы это уважаем и до последнего будем стараться договориться о компенсации без судебных шагов", – сказал Лепиев.

По его словам, сейчас авиакомпания ждет от Египта оглашения результатов расследования катастрофы.

Накануне стало известно, что "Когалымавиа" приостановила полеты из-за закрытия двух самых популярных туристических направлений – Египта и Турции. По данным базового аэропорта авиакомпании Домодедово, последний рейс авиакомпания выполнила 20 ноября. Пока неизвестно, когда полеты могут быть возобновлены. Сейчас перевозчик работает над развитием регулярных перевозок.

Авиакомпания "Когалымавиа" прекратила полеты

Ранее m24.ru сообщало, что по результатам проверки Ространснадзора существенных нарушений в деятельности "Когалымавиа" не обнаружено и отзывать сертификат эксплуатанта не планируют.

Напомним, 31 октября разбился авиалайнер Airbus 321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту сработало самодельное взрывное устройство мощностью до полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. В самолете находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не выжил.

ФСБ объявила награду в 50 миллионов долларов за сведения о террористах, причастных к взрыву на борту российского самолета.

Авиасообщение России с Египтом временно приостановлено. Росавиация разрабатывает комплекс мер безопасности, направленных на предотвращение актов незаконного вмешательства в деятельность авиакомпаний и аэропортов как внутри страны, так и за ее пределами.