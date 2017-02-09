СМИ сообщили о сближении неизвестного самолета с бортом Трампа

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Неизвестное воздушное судно пролетело ближе положенного к Boeing 747, на борту которого находился президент Америки Дональд Трамп, сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал ABC.

Инцидент произошел 3 февраля в небе над Палм-Бич (штат Флорида). В тот день Трамп отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго на выходные.

Между экипажами двух бортов установился "визуальный контакт. Другой источник утверждал, что самолеты летели параллельно друг другу, причем расстояние между ними было менее положенного. В настоящее время выясняются причины инцидента.