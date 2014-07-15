Про кино: Александр Иншаков поделится секретами мастерства

Фото: M24.ru
Знаменитый каскадер, актер и кинорежиссер Александр Иншаков проведет в среду, 16 июля, мастер-класс в рамках Летней киноакадемии Никиты Михалкова. Слушатели узнают секреты актерской профессии из уст великого мастера. Онлайн-трансляцию занятия можно будет посмотреть на M24.ru.
Александр Иншаков не только поделится тонкостями своей профессиональной деятельности, но и расскажет о своем творческом пути.
Александр Иншаков родился 25 января 1947 года в Москве. Является президентом Ассоциации каскадеров России, с 2013 года - президентом Гильдии каскадеров России Союза кинематографистов России.
- Когда: 16 июля в 14:30
- Кто: актер и кинорежиссер Александр Иншаков
- О чем: о секретах актерской профессии
- Кому смотреть: всем, интересующимся театром и кино
Начало трансляции в 14.30. Запись мастер-класса будет выложена на сайте.
Трансляция завершена.