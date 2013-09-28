Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября 2013, 17:02

Политика

Минобороны не будет лишать студентов-платников отсрочки от армии

Студентов-платников не будут лишать отсрочки от армии

Студентов-платников не будут лишать отсрочки от армии. Об этом сегодня заявили в Минобороны. Учащие смогут продолжить университетские и институтские курсы, независимо от того, кто финансирует их образование.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что ведомство готовит поправки в закон о воинской обязанности, и даже ссылались на официальный документ.

Привилегию отсрочки его авторы предлагали оставить только для бюджетников, так как они набрали наибольшее количество баллов и после окончания института будут востребованнее. Однако сегодня эту информацию опровергли.

"Граждане РФ, обучающиеся в вузах на платной основе, имеют и будут иметь право на отсрочку от военной службы по призыву. Министерство обороны никаких предложений по реформированию существующей системы призыва граждан на военную службу в органы законодательной власти не вносилось", - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, руководство Минобороны России планирует уменьшать количество призывников. Это связано с поэтапным (до 2017 года) увеличением количества военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

армия студенты Минобороны законы призывники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика