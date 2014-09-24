Студентов техникумов и колледжей не будут призывать в армию до конца обучения

Фото: M24.ru

Госдума приняла закон о предоставлении учащимся техникумов и колледжей отсрочки от армии без ограничений по возрасту до завершения полного курса обучения и сдачи экзаменов.

Сейчас студенты этих учебных заведений пользуются отсрочкой до достижения 20 лет. Один из авторов законопроекта, член думского комитета по образованию и экс-глава Рособразования Григорий Балыхин, отметил, что изменение формулировок закона, в частности, позволит избежать случаев, когда студентов призывают в армию во время выпускных экзаменов.

Призыв на военную службу проводится в России дважды в год: весной и осенью в вооруженные силы призывают по 150 тысяч человек. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 28 лет.

В 2008 году двухлетний срок службы был сокращен до года, одновременно было сокращено число предоставляемых отсрочек от призыва. Правом на отсрочку пользуются учащиеся дневных отделений вузов с госаккредитацией, очной аспирантуры, профессионально-технических училищ и техникумов.

Отсрочка от армии предоставляется и по уходу за ребенком, если призывник воспитывает его один, а также если он выступает единственным опекуном своих малолетних братьев и сестер или в одиночку ухаживает за родителем-инвалидом.

Не призываются на военную службу отцы двоих и более детей, а также молодые люди, воспитывающие ребенка-инвалида. Кроме того, отсрочка может быть предоставлена призывнику по беременности супруги. При этом, ожидаемый ребенок должен быть вторым, а срок беременности - не менее 26 недель.

Отсрочка от призыва также может быть предоставлена по состоянию здоровья. Призывники могут также воспользоваться возможностью альтернативной службы, правда лишь в том случае, если они относятся к коренному малочисленному народу, который ведет традиционный образ жизни и занимается традиционными промыслами, а также если служба в армии противоречит их вере или убеждениям.

Служить в этом случае придется дольше - от 18 до 42 месяцев.