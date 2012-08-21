Главным архитектором столицы назначен Сергей Кузнецов

Сергей Кузнецов официально представлен в должности главного архитектора Москвы. На заседании городского правительства мэр столицы Сергей Собянин также назначил и нового главу Москомархитектуры - Андрея Антипова

Главным архитектором Москвы назначен 35-летний Сергей Кузнецов – руководящий партнер архитектурного объединения "Speech Чобан/Кузнецов". При его участии были реализованы проекты в "Сколково", объекты для универсиады в Казани, а также крупные проекты в Минске, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

"Человек достаточно опытный. Должность чрезвычайно ответственная. Пожелаем ему удачи", - сказал мэр города Сергей Собянин на заседании правительства Москвы во вторник.

Также стало известно, что Москомархитектуру возглавит Андрей Антипов. Ранее он был заместителем председателя Москомархитектуры и управляющим ГУП "Мосгоргеотрест". Его первым замом станет Сергей Кузнецов.

Руководитель архитектурной компании "SPEECH Чобан & Кузнецов" Сергей Кузнецов в интервью "Москве 24" рассказал об идеях по решению проблем архитектуры столицы и своем возможном назначении на должность главного архитектора Москвы

При главном архитекторе столицы будет создан общественный архитектурный совет, об этом на заседании московского правительства сообщил мэр города Сергей Собянин. Положение о совете будет разработано в течение двух недель.

Напомним, после отставки главного архитектора Москвы Александра Кузьмина, возглавляющего Москомархитектуру с 1996 года, власти решили разделить посты председателя Москомархитектуры и главного архитектора столицы.