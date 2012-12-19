52 памятника архитектуры начнут восстанавливать в следующем году

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2013 году реставрационные работы на разных стадиях будут проходить на 52 объектах культурного наследия в Москве, непосредственно ремонтные затронут 20 памятников. На эти цели город выделит более 2 млрд рублей.

В следующем году планируется проводить ремонты, проектные или иные реставрационные работы на 52 объектах культурного наследия, об этом говорится в материалах, размещенных на сайте департамента культурного наследия. В том числе будет реставрироваться дом, в котором родился Борис Пастернак, дом Василия Пушкина, дяди поэта, Летний домик в Нескучном саду, несколько десятков памятников и надгробий. Кроме того, будет начато проектирование смотровой площадки на Триумфальной арке.

По словам руководителя департамента культурного наследия Александра Кибовского, в 2013 и 2014 году на реставрацию из бюджета города будет выделено более 5 млрд рублей - 2,64 миллиарда в 2013-м, а в 2014 году - 2,524 млрд. Добавим, что на ремонтно-реставрационные работы в Москве в этом году было выделено почти 2 млрд рублей.

По программе субсидирования реставрации религиозных объектов в 2012 году было выделено 92 млн, а в следующем году эта сумма достигнет 150 млн. Добавим, что по словам Николая Переслегина, советника руководителя Мосгоранаследия, изначально власти рассчитывали, что отреставрируют около 150 храмов, однако в только в 2012 году получил больше 300 заявок. Напомним, что по увлечениям реставрацию этих объектов заказывает не город, а сами религиозные организации после того, как специальная комиссии утвердит их заявку.

Добавим также, что в следующем году в третий раз лучшие реставрационные работы будут отмечены призами специальной премии "Московская реставрация".

Марина Чуркина, Григорий Смолицкий