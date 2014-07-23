На Пятницкой улице обнаружили надгробную плиту 1675 года

Фото: mskagency.ru

В Черниговском подворье на Пятницкой улице обнаружена уникальная археологическая находка - полностью сохранившаяся надгробная плита 1675 года, а также захоронение XVII века, сообщает Агентство "Москва".

Главный археолог столицы Леонид Кондрашев предполагает, что они принадлежали известному московскому купцу Андрею Филимонову. "Случаи, когда могильная плита находится на своем месте и совершенно цела, можно пересчитать по пальцам. На моей памяти такое впервые", - сообщил Кондрашев. Он также отметил, что захоронение было найдено не в рамках специальных раскопок, а при вскрытии пола в ходе реставрации Церкви Михаила и Федора Черниговских.

Опустившись вглубь примерно на 70 см, реставраторы обнаружили трапециевидную белокаменную плиту длиной 159 см и шириной 65 см. На ее боковых гранях сохранилась резная надпись черного и красного цветов в одну строку: "Лета 7183-го (по нынешнему исчислению 1675 г.) маия в 12 день преставися раб Божий суконной сотни Андрей Филимонов сын прозвание Малюта Филимонович".

Фото: mskagency.ru

Сейчас археологи собираются вскрыть склеп, находящийся во второй части церкви, чтобы найти останки купца. Сам надгробный камень после детального изучения вернут обратно в церковь, когда в ней закончится реставрация. Впрочем, в связи с находкой сроки реставрации могут сдвинуться. На первом этапе планировалось провести инженерные коммуникации и завершить эту работу до декабря 2014 года, но теперь придется сбавить темпы.

Церковь Михаила и Федора Черниговских была построена в 1675 году, в год смерти Малюты на средства семьи. Реставрация объекта культурного наследия федерального значения финансируется за счет государственной программы города Москвы "Культура Москвы 2012-2016 гг.".

В середине июля 2014 года тендер выиграла компания "РСК Возрождение". Запланировано, что все работы завершатся в 2015 году, к празднованию тысячелетия святого Равноапостольного князя Владимира.

Черниговское подворье Черниговское подворье расположено в самом центре Москвы, между улицами Пятницкая и Большая Ордынка. Его площадь составляет 0,6 гектара. Подворье получило свое название по храму во имя Черниговских чудотворцев — святых мучеников князя Михаила и его боярина Феодора. По данным историков, в конце XIV — начале XV века в этом месте существовал монастырь, первый в Замоскворечье. В XVI веке обитель была переведена в другое место. Архитектурный комплекс включает два храма — Черниговских чудотворцев (1675-1740) и Иоанна Предтечи под Бором (1658-1759), а также отдельно стоящую колокольню.

Черниговское подворье расположено в самом центре Москвы, между улицами Пятницкая и Большая Ордынка. Его площадь составляет 0,6 гектара. Подворье получило свое название по храму во имя Черниговских чудотворцев — святых мучеников князя Михаила и его боярина Феодора. По данным историков, в конце XIV — начале XV века в этом месте существовал монастырь, первый в Замоскворечье. В XVI веке обитель была переведена в другое место. Архитектурный комплекс включает два храма — Черниговских чудотворцев (1675-1740) и Иоанна Предтечи под Бором (1658-1759), а также отдельно стоящую колокольню.



В центре Москвы часто можно обнаружить множество уникальных артефактов. Так, При исследованиях самого нижнего горизонта напластований под Манежем находили обломки стеклянных браслетов, шиферные пряслица и "серую", керамику XII-XIII веков. А в 1996 году в северной части Гостиного двора близ улицы Ильинка при расчистке глубокого бревенчатого подклета был найден самый крупный московский клад — два кувшина, медный и глиняный, где находились 16 серебряных сосудов с монетами.

Напомним, что в июне департамент культурного наследия Москвы объявил конкурс на проведение археологических работ между Камер-Коллежским валом и МКАД.

Согласно техническому заданию, исполнитель контракта должен будет провести историко-архивные и библиографические исследования, провести раскопки, собрать образцы для реставрации и консервации, зафиксировать на фото все обнаруженные находки, провести перезахоронение останков, обработать и подготовить к передаче в музеи ценности.