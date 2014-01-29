От аренды имущества за год Москва получила более 600 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2013 году в Москве были заключены договоры аренды по 119 объектам нежилого фонда на сумму 244 миллионов рублей, при этом превышение итоговой цены над стартовой составило 80 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Сравнение средней заявочной рыночной и итоговой аукционной стоимости аренды нежилого помещения по административным округам Москвы показало, что во всех округах помещения были сданы по цене, соответствующей средней рыночной заявленной ставки аренды по городу, говорится в сообщении.

Выше средней рыночной заявленной ставки были сданы помещения в Юго-Восточном, Восточном и Западном административных округах Москвы. Это объясняется высокой рыночной привлекательностью объектов, выставленных на торги.

Ожидания повышенного интереса участников торгов к городскому имуществу в ЮЗАО и ЦАО оправдались: цена на объекты в ходе аукционов существенно возросла.

На особом контроле в 2013 году находились программы социальной направленности. В рамках программы "Доктор рядом", в минувшем году, на аукционах в аренду сдали 23 нежилых помещения на сумму 41 миллион рублей и 9 объектов по программе "Льготная аренда для дошкольных образовательных учреждений", на сумму 57 миллионов рублей.

При реализации 5 объектов культурного наследия итоговая цена составила 281 миллион рублей. При этом, превышение итоговой цены над стартовой составило 240 миллионов рублей.

В общей сложности, по данным пресс-службы департамента, выручка от аренды столичного имущества за 2013 год составила 623 миллионов рублей.