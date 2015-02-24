На складе в Подмосковье нашли 50 тысяч бутылок с поддельным алкоголем

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На складе в Московской области полицейские нашли 50 тысяч бутылок с поддельным алкоголем, передает пресс-служба регионального главка полиции.

Вся продукция была оклеена поддельными акцизными марками. В МВД отмечают, что контрафакт подделывали под известные российские и зарубежные бренды.

Образцы изъятого алкоголя направили на исследование. Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление и сбыт поддельных марок акцизного сбора".

Добавим, что полицейские столичного региона часто сталкиваются с подделкой самых разных вещей. Например, в разное время в городе закрыли подпольные производства: