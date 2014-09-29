Форма поиска по сайту

29 сентября 2014, 13:56

Власти выставят на аукцион 20% акций Зеленоградского хлебозавода

Фото: m24.ru

Департамент по конкурентной политике объявил аукцион по приватизации принадлежащих городу 20% акций ЗАО "Хлебозавод №28", сообщает пресс-служба ведомства.

На торги, которые состоятся 21 ноября, выставили более тысячи акций, номинальная стоимость каждой составляет одну тысячу рублей. Начальная цена выставленных на акцион акций - 154 миллионов рублей.

Хлебозавод №28 расположен в Зеленограде. Общая площадь недвижимого имущества составляет около 20 тысяч кв. метров. За пределами предприятия также находятся и торговые площади.

По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка предприятия в прошлом году составила около 2 миллиардов рублей. Кроме того, чистая прибыль с 2012 года выросла с 20 до 53 миллионов рублей. Основными владельцами завода являются частные лица.

Хлебозавод №28

Хлебозавод №28 открылся 30 лет назад и стал первым хлебокомбинатом города. В то время он занимался лишь производством хлеба.
Завод построили потому что в 70-е годы прошлого столетия хлебозаводы Москвы не справлялись с серьезной нагрузкой из-за стремительного роста населения.

акции бизнес продажа аукцион хлебозавод экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

