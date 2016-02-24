Ночь на лезвии конька: в парках пройдет акция в честь Года кино

Фото предоставлено пресс-службой Мосгорпарка

В субботу, 27 февраля, в парках Москвы пройдет бесплатная акция "Ночь на катке". Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе Мосгорпарка. Главная тема праздника – кинематограф, так как 2016 год объявлен в нашей стране Годом российского кино. С 19:00 до 23:00 аккомпанементом для катающихся будет музыка из советских фильмов в исполнении приглашенных диджеев. Кроме того, можно будет поучаствовать во флешмобах и сфотографироваться в образе любимого киногероя.

По мнению директора организации Марины Люльчук, это событие – логичное продолжение акций "Ночь в музее", "Ночь искусств", "Библионочь", "Ночь в театре" и "Ночь музыки". Москвичи все чаще предпочитают катание на льду другим видам зимнего досуга, и потому катки неизбежно должны были стать площадкой для одной из ночных культурных акций департамента культуры города Москвы. Организаторы рассчитывают, что "Ночь на катке" будет проводиться ежегодно.

"Лебединое озеро" на Острове зачарованного леса

Бесплатно покататься субботним вечером можно будет в парке Горького, саду "Эрмитаж", саду имени Баумана, парке "Красная Пресня" и других. С полным списком можно ознакомиться на сайте проекта "Катайтесь в парках!". Здесь же можно заранее выбрать, чем перекусить, не снимая коньков, и какие треки залить в плеер, если музыку из советских фильмов вы не любите, а провести вечер на льду все-таки хочется.

Напомним, что этой зимой заработал сервис онлайн-продажи билетов на катки в парке Горького, саду "Эрмитаж", саду имени Баумана, парке "Красная Пресня" и Таганском. В Измайловском и Филевском парках по выходным начали обучать конькобежному спорту, а 21 февраля прошла первая акция для детей из детских домов – их бесплатно учили фигурному катанию.