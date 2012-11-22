СК отказался возбудить дело о похищении и пытках Развозжаева

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет проверил сообщения СМИ и сведения в заявлении оппозиционера Леонида Развозжаева о его похищении и пытках.

В ходе проверки факты "не нашли своего объективного подтверждения, в связи с чем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела", сообщили в СК.

В ведомстве отметили, что сам Развозжаев, кроме своего заявления, не смог предоставить подтверждений совершенного в отношении него преступления. Пройти проверку на детекторе лжи оппозиционер отказался.

Факт добровольного выезда Развозжаева из Украины в Россию 19 октября, когда он якобы был похищен, подтверждается отметкой пограничного поста в его загранпаспорте. Медосвидетельствованием, проведенным сразу после задержания Развозжаева, следов применения к нему физического насилия не обнаружено, отметили в СК.

Вместе с тем в ходе проверки было установлено, что Развозжаев незаконно пересек границу России. Об этом сам оппозиционер сообщил следователям, заявив, что 16 октября года он попал в страну, воспользовавшись паспортом своего брата.

По поручению Генпрокуратуры по данному факту проводится доследственная проверка.

Накануне следователи предъявили Развозжаеву обвинение в разбое, совершенном им 15 лет назад. По версии следствия, Развозжаев с подельниками 4 декабря 1997 года, вооруженные ружьем и двумя пистолетами, ворвались в квартиру предпринимателя из Ангарска, связали и избили его, похитили видеокамеру и 500 меховых шапок.

Напомним, что Развозжаев является фигурантом уголовного дела, по которому он и Сергей Удальцов обвиняются в подготовке к организации массовых беспорядков в России.