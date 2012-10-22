Суд в Москве арестовал оппозиционера Леонида Развозжаева

Леонид Развозжаев признался в организации беспорядков 6-го мая на Болотной площади. Он написал явку с повинной. Оппозиционер признался, что беспорядки финансировалась из-за рубежа

Суд в Москве арестовал на два месяца оппозиционера Леонида Развозжаева, объявленного в России в федеральный розыск. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил депутат Госдумы Илья Пономарев, передает РИА Новости.

Развозжаев является фигурантом уголовного дела, возбужденного после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2". Создатели этой ленты утверждают, что оппозиция готовит силовой захват власти на деньги из-за рубежа. В фильме показан фрагмент видео, где координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и его соратники якобы беседуют с грузинским депутатом Гиви Таргамадзе. По словам авторов фильма, у последнего есть опыт подготовки "цветных революций" в Грузии, на Украине и массовых беспорядков в Белоруссии.

Как сообщалось ранее, Развозжаев находился в Киеве, где подал заявление о предоставлении ему политического убежища в управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Однако исчез в перерыве между консультациями.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Владимира Маркина, 21 октября Развозжаев сам обратился в Главное следственное управление СК России и сообщил о своем желании заявить явку с повинной.