Фото: ИТАР-ТАСС

Полиция взяла штурмом офис движения "За права человека", сообщает телеканал "Москва 24". По словам главы правозащитной организации Льва Пономарева, около 2 часов ночи омоновцы ворвались в помещение и силой выволокли его на улицу. Вместе с ним в офисе находился председатель партии "Яблоко" Сергей Митрохин.

В пресс-службе Москомимущества заявляют, что нежилые помещения по адресу: Малый Кисловский переулок, дом 7 являются собственностью Москвы. Срок их аренды истек еще в феврале этого года. Сейчас власти намерены выселить правозащитников.

Однако Лев Пономарев считает, что до решения суда правозащитники имеют право оставаться в этом помещении.

Отметим, движение "За права человека" было создано в 1997 году.