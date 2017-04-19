"Мослекторий" покажет "Библионочь" с телеведущим Александром Гордоном

22 апреля в Библиотеке на Аргуновской в рамках ежегодной акции "Библионочь" состоится литературная встреча с радио- и телеведущим Александром Гордоном. Он не только расскажет о своей работе и поделится творческими планам, но и презентует авторский фильм "Огни притона". Лента была создана по одноименной повести отца журналиста Гарри Гордона. Гости вечера узнают подробности о произведении, сценарии и съемках.

Трансляцию смотрите на сайте "Мослекторий" 22 апреля в 23:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.