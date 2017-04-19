Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 апреля 2017, 14:29

Экономика

"Мослекторий" покажет "Библионочь" с телеведущим Александром Гордоном

22 апреля в Библиотеке на Аргуновской в рамках ежегодной акции "Библионочь" состоится литературная встреча с радио- и телеведущим Александром Гордоном. Он не только расскажет о своей работе и поделится творческими планам, но и презентует авторский фильм "Огни притона". Лента была создана по одноименной повести отца журналиста Гарри Гордона. Гости вечера узнают подробности о произведении, сценарии и съемках.

Трансляцию смотрите на сайте "Мослекторий" 22 апреля в 23:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/]У нас еще много хороших лекций[/URLEXTERNAL]
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
акции библиотеки Библионочь прямые трансляции Мослекторий журналисты смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика