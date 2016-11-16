Всероссийская акция "Black Friday – Квесты" пройдет 25 ноября

Акция "Black Friday – Квесты"

Сбежать от зомби, найти маньяка и разгадать загадку сфинкса

Дата: 25 ноября, с 00:00 до 23:59

Место: Мир Квестов

Фото: mir-kvestov.ru

Ради чего идти: чтобы пощекотать нервы и потренировать логическое мышление

Что еще: квест-компании, принимающие участие в акции, сделают скидку до 80% на отдельные игры в Москве, а также Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге. Чтобы принять участие в Москве, нужно забронировать интересующие вас игры по этой ссылке. Или выбрать интересующий вас город вот тут. Тому, кто окажется достаточно смелым, придется спуститься в бункер за противоядием от мутировавшего вируса и остановить маньяка, убивающего своих жертв во сне.

В акции примут участие около 200 квестов, представленных 40 компаниями: Rooom Box, Погружение, City Quest, Квеструм.РФ, Razoomgames, Rabbit Hole и другие.