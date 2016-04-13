"Тотальный диктант" впервые напишут в море и на борту летящего самолета

Фото: m24.ru/Александр Авилов

"Тотальный диктант" в этом году впервые напишут не только на земле. В акции примут участие экипажи нескольких морских судов и пассажиры авиалайнера, сообщает МИА "Россия сегодня". Диктант на русском языке охватит 19 часовых поясов на всех шести континентах планеты. Всего в акции примут участие более 150 тысяч человек.

Добровольный диктант впервые напишут в море на всемирно известном барке "Крузенштерн", который отмечает в этом году свое 90-летие. Капитан, члены постоянного экипажа и 128 курсантов 16 апреля напишут третью часть диктанта, находясь в Балтийском море. К акции присоединятся также студенты и экипаж учебного фрегата "Паллада", следующего по маршруту Владивосток-Нагасаки.

Также диктант напишут команды ледоколов "50 лет Победы", "Таймыр" и "Вайгач", которые в день диктанта будут находиться в открытом море. К акции присоединятся и действующие экипажи ледокольно-транспортного судна "Севморпуть" и атомного ледокола "Ямал", находясь в порту Мурманска.

Еще одним открытием этого года станет акция на борту летящего самолета Airbus A320, который будет следовать по маршруту Новосибирск-Москва. Бортпроводники компании S7 предложат пассажирам присоединиться к диктанту во время четырехчасового полета.

Как подготовиться к тотальному диктанту

На земле "Тотальный диктант-2016" пройдет на 2185 площадках всего мира, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. В России площадки акции откроются в 480 населенных пунктах, за рубежом – в 252 городах. Больше всего площадок откроется в Москве – 362, Санкт-Петербурге – 52, и Новосибирске – 43.

По количеству иностранных городов-участников лидирует США –16, Испания – 13, и Китай – 8. Сотрудники Российской антарктической экспедиции станут участниками акции в четвертый раз.

Напомним, чтобы снизить количество ошибок при написании "Тотального диктанта", текст этого года прочитают профессионалы. Организаторы подготовили для москвичей спецпроект "Тотальный диктант с профессионалом" для тех, кому важно написать диктант без ошибок.

Для этого читать диктант пригласят людей с филологическим или педагогическим образованием, которые знают, как нужно правильно продиктовать текст.