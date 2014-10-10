Нобелевскую премию мира присудили пакистанским и индийским правозащитникам

Фото: commons.wikimedia.org
Обладателем Нобелевской премии мира стали пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай и индийский борец за права детей Кайлаш Сатьярти. Об этом 9 октября объявил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук в Стокгольме.
Они получили свою награду за "их борьбу с дискриминацией детей и молодежи, а также за отстаивание прав всех детей на образование". Стоить отметить, что в прошлом году Юсуфзай также получила премию имени Анны Политковской и премию имени Сахарова.
Нобелевскую премию мира 2013 года присудили Организации по запрещению химического оружия. Отметим, что премия мира - единственная из "номинаций" Нобелевки, которую вручают в Осло, согласно завещанию Альфреда Нобеля.
Наиболее известными деятелями, получавшими Нобелевскую премию мира являются Мартин Лютер Кинг ("за деятельность в пользу равноправия темнокожих"), Мать Тереза ("как утверждающая мир в самой важной сфере, защищая неприкосновенность человеческого достоинства") и Нельсон Мандела ("за работу над мирным окончанием режима апартеида").
Наши соотечественники получали премию мира дважды: В 1975 году награды удостоили физика, одного из создателей первой советской водородной бомбы Андрея Сахарова, а спустя 15 лет - президента СССР Михаила Горбачева - "в знак признания его ведущей роли в мирном процессе".
Нобелевская премияНобелевская премия - одна из наиболее престижных международных премий, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества.
Награда была названа в честь ее учредителя - шведского инженера-химика Альфреда Нобеля, который в 1867 году изобрел динамит, а в 1888-м - баллистит, и являлся организатором и совладельцем многих предприятий по производству взрывчатых веществ.
Нобелевские премии присуждаются ежегодно (с 1901 года) за выдающиеся работы в области физики, химии, медицины и физиологии, экономики (с 1969 года), за литературные произведения, за деятельность по укреплению мира.
В 2011 году размер премий составлял 10 миллионов шведских крон. В 2012-м денежный размер премий был уменьшен до 8 миллионов крон (1,1 миллиона долларов). Всего с 1901-го по 2012 год были награждены 862 лауреата - 838 человек и 24 организации.
