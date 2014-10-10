Нобелевскую премию мира присудили пакистанским и индийским правозащитникам

Фото: commons.wikimedia.org

Обладателем Нобелевской премии мира стали пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай и индийский борец за права детей Кайлаш Сатьярти. Об этом 9 октября объявил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук в Стокгольме.

Они получили свою награду за "их борьбу с дискриминацией детей и молодежи, а также за отстаивание прав всех детей на образование". Стоить отметить, что в прошлом году Юсуфзай также получила премию имени Анны Политковской и премию имени Сахарова.

Нобелевскую премию мира 2013 года присудили Организации по запрещению химического оружия. Отметим, что премия мира - единственная из "номинаций" Нобелевки, которую вручают в Осло, согласно завещанию Альфреда Нобеля.

Наиболее известными деятелями, получавшими Нобелевскую премию мира являются Мартин Лютер Кинг ("за деятельность в пользу равноправия темнокожих"), Мать Тереза ("как утверждающая мир в самой важной сфере, защищая неприкосновенность человеческого достоинства") и Нельсон Мандела ("за работу над мирным окончанием режима апартеида").

Наши соотечественники получали премию мира дважды: В 1975 году награды удостоили физика, одного из создателей первой советской водородной бомбы Андрея Сахарова, а спустя 15 лет - президента СССР Михаила Горбачева - "в знак признания его ведущей роли в мирном процессе".