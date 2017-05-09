Посол США Теффт поделился впечатлениями от акции "Бессмертный полк"

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Посол США в России Джон Теффт написал у себя в Живом журнале, что образ шествия "Бессмертного полка" навсегда останется для него олицетворением памяти о победе во Второй мировой войне.

"Видя, как десятки тысяч россиян идут под взорами стольких ушедших героев, вспоминаешь о том, каких человеческих потерь стоила Вторая мировая война и что особенно высокую цену заплатили народы Советского Союза", – написал дипломат.

Теффт отметил, что такие акты памяти важны, так как с каждым годом становится все меньше участников той войны.

"Мы должны также не забывать, ради чего все это было... Они боролись за идею мира и свободы во всем мире – мире, будущее которого решается не под дулом автомата, а на избирательных участках; не диктаторами и их армиями, ведущими завоевания, а самими людьми, которые вправе сами определять свою судьбу", – подчеркнул посол.

Он напомнил, что, несмотря на все идеологические различия, народы Соединенных Штатов и Советского Союза "сплотились за правое дело".

По данным МВД, акция "Бессмертный полк", состоявшаяся в Москве, побила собственный рекорд, собрав 850 тысяч участников.