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Фестивали

20 февраля, 20:42

Воскресенье от М24.ru и 2do2go: казачья Масленица, фэнтези и миниатюрные поезда

айкидо Масленица Тишинка фестивали и праздники Парк Горького детская железная дорога Триумф Джаза ролевые игры

В воскресенье, 22 февраля, в Москве пройдет казачья Масленица и фестиваль фэнтези "Вескон 2015", XV международный фестиваль "Триумф джаза" и выставка-продажа "Восточная коллекция", а также детский фестиваль айкидо и выставка "Игра в железную дорогу". Подробнее – в материале Сетевого издания M24.ru и интерактивной афиши 2do2go.

Провожаем зиму, Масленица в Парке Горького

Фото: M24.ru

Все гости Масленицы приглашены на двухдневный музыкальный фестиваль, включая балаганные выступления от театральной мастерской Москвы, а также символичный обряд в виде сжигания чучела и мастер-классы для детей и взрослых.

Время: 22 февраля в 11.00

Место: Парк Горького, Крымский Вал, 9

Вход: свободный

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Встречаем весну с казаками, казачья Масленица в парке "Фили"

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Масленицу будут отмечать в лучших традициях казаков на территории парка "Фили". Кроме традиционных блинов и сожжения чучела, гостей ждут самобытные казачьи песни и танцы. Посетители смогут насладиться сочетанием прекрасных голосов казачьего хора. Обязательно состоится катание на лошадях, ведь вся жизнь казаков связана с этими грациозными животными.

Время: 22 февраля, 12.00

Место: Парк "Фили", ул. Филевская Большая, 22

Вход: свободный

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Учим эльфийский, фестиваль фэнтези "Вескон 2015"

Фото: Мартин Хэмси

"Вескон 2015" – самый известный и крупный конвент в Москве. Здесь собираются фанаты творчества Толкина. В программе мероприятии вас ожидают ролевые игры, прекраснейший бал, турнир и тематическая ярмарка. Также вы сможете посетить секцию толкинистики, творческие мастерские, художественные выставки и многое другое.

Время: 22 февраля, 08.00

Место: ДК "Маяк", ул. Газопровод, 9А

Вход: от 300 рублей

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Слушаем джаз, XV международный фестиваль "Триумф джаза"

Теренс Блэнчард. Фото: jazztriumph.ru

Продюсер, талантливый джазовый исполнитель, Игорь Бутман еще в далеком 2000 году впервые провел "Триумф джаза". В этом году фестиваль станет юбилейным. Пятикратный обладатель награды "Грэмми", автор музыки к шедеврам американского кинематографа Теренс Блэнчард и его новая группа E-collective, станут главными участниками этого праздника.

Время: 22 февраля, 19.00

Место: "Московский международный дом музыки", Космодамианская наб., 52, стр. 8; "Джаз-клуб Игоря Бутмана" на Таганке, ул. Верхняя Радищевская, 21

Вход: от 1000 рублей

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Изучаем боевые искусства, детский фестиваль айкидо

Фото: aikido-tatami.ru

Восточные боевые искусства помогают не только стать сильнее, но и несут много мудрости в своих учениях. Японский мастер Саку Додзе расскажет о различных техниках боевого искусства и о его философской составляющей. Своим мастерством также поделится Арига Канаме – лучший детский инструктор по айкидо.

Время: 22 февраля в 13.30

Место: Московский центр боевых искусств, Варшавское шоссе, д. 118 корп. 1

Вход: от 1000 рублей

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Играем в паровозики, выставка "Игра в железную дорогу"

Фото: meridiancentre.ru

Посетители выставки смогут ознакомиться с разнообразными моделями железнодорожного транспорта различных эпох – от аутентичных паровозов до современных составов, приводимых в движение электричеством. Экспонаты не собираются скучно томиться на полках – ежедневно будут проходить динамические демонстрации.

Время: 22 февраля, 11.00

Место: Центр культуры и искусства "Меридиан", ул. Профсоюзная, 61

Вход: свободный

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Покупаем восточные сладости, выставка-продажа "Восточная коллекция"

Фото: tishinka.com

Экспозиция "Восточной коллекции" приятно удивит посетителей не только разнообразием товаров, но и своей атмосферой. Живая музыка и танцы будут развлекать гостей все дни выставки. Окончательно погрузиться в мир сказки гостям помогут специально приглашенные артисты, которые продемонстрируют национальные костюмы, порадуют своими танцами, церемониями и обрядами.

Время: 22 февраля, 11.00

Место: ТВК "Тишинка", Тишинская пл.,1, стр. 1

Вход: от 300 рублей

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