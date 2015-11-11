В московских аэропортах отменили более 40 рейсов

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково отменили более 40 рейсов. Еще 20 вылетов задерживаются.

По данным портала "Яндекс.Расписания", во Внукове отменены два рейса, в Шереметьеве – шесть и еще восемь задержаны. В Домодедове отменены 33 вылета и 12 рейсов задержаны.

Ранее в пресс-службе Домодедова, уточнили, что туман не повлиял на работу аэропорта, а изменения в расписании связаны с учетом метеоусловий в аэропортах назначения.

Напомним, 11 ноября влажность воздуха в столице составила 85 процентов. Такая погода способствует образованию тумана.

"Поздним вечером 10 ноября прошел атмосферный фронт, а за ним теплые воздушные массы. Это называется объективный туман, в нем нет ничего страшного", – сообщили m24.ru в центре погоды "Фобос".