В ЗАО ищут "лазерных" хулиганов, ослепивших пилотов самолета

фото: ИТАР-ТАСС

Полицейские ЗАО ведут розыск хулиганов, с помощью лазера ослепивших пилотов самолета, вылетавшего из аэропорта "Внуково". Инцидент произошел около десяти часов вечера 8 сентября.

По словам членов экипажа самолета Gulfstream-5, кабина которого подверглась лазерному поражению, злоумышленники действовали из района Тропарева-Никулино. Точный адрес не установлен, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О факте "лазерного" хулиганства пилоты проинформировали диспетчера, который заявил о случившемся в полицию. Управление самолетом продолжилось в плановом режиме.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.