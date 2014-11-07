Рейс из Киева в Москву задержан из-за тумана

Фото: M24.ru/Александр Авилов

В международном аэропорту Киев несколько авиарейсов задерживаются из-за сильного тумана, сообщает официальный сайт аэропорта. Самолет компании "Трансаэро" не может вылететь в Москву.

На прилет задерживаются рейсы из Одессы, Запорожья, Ужгорода, Москвы, Дубая, Бергамо. А рейс, намеченный на прилет в 00.45 из Ларнаки компании "Визз Эйр Украина", изменил маршрут. Кроме того, на вылет задерживается рейс в Москву компании "Трансаэро", изменены маршруты рейсов "Визз Эйр Украина" в Бергамо и Москву.

Ранее M24.ru сообщало, что четверг в аэропорту Самары из-за тумана более чем на три часа задержали восемь рейсов в Москву. Всего же был задержан прилет 19 рейсов: из Москвы, Ижевска, Казани, Оренбурга, Перми, Уфы, Сургута, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Из-за позднего прибытия бортов вовремя не смогли вылететь больше 20 лайнеров.

Отметим, что пассажиру обязаны предоставить горячее питание в том случае, если рейс задерживается более, чем на 4 часа. Блюда должны выдавать каждые 6-8 часов в зависимости от времени суток.

Размещение в гостинице полагается тем путешественникам, чей рейс задержан на срок более 6 часов в ночное время или более 8 часов в дневное. А в случае длительной задержки рейса пассажиру обязаны заплатить неустойку.