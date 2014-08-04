"Аэроэкспресс" вводит льготные абонементные тарифы

Фото: aeroexpress.ru

На аэроэкспрессах, курсирующих от столичных вокзалов до аэропортов, с 18 августа появятся абонементные тарифы, сообщила в понедельник пресс-служба компании "Аэроэкспресс".

Решение было принято по итогам исследования, которое показало, в какое время пассажиры чаще всего пользуются аэроэкспрессами. В новых тарифах будут учтены потребности работников аэропортов, авиакомпаний, а также людей, проживающих вблизи аэродромов, но работающих при этом в центре города. Они чаще всего пользуются аэроэкспрессами в утренние и вечерние часы.

Будут введены три абонементных тарифа: "Утро", "Вечер" и "Утро-Вечер". Стоимость абонементов "Утро", "Вечер" на 20 поездок составит 2600 рублей, а "Утро-Вечер" на 50 поездок – 6500 рублей. Точное время действия тарифов можно посмотреть на сайте компании "Аэроэкспресс".

Помимо новых тарифов, на маршрутах аэроэкспрессов продолжат действовать тарифы "Стандартный" (340 рублей), "Бизнес" (900 рублей), "Туда-обратно" (680 рублей) и другие.



