"Золотая маска" начнет путешествие по российским городам в четверг

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Театральный фестиваль "Золотая маска" стартует в четверг с постановки театра РАМТ "Мой внук Вениамин". Об этом сообщается на официальном сайте премии.

С 15 сентября и по 9 декабря в десяти российских городах будут демонстрироваться спектакли, вошедшие в афишу фестиваля. Впервые постановки в рамках "Золотой маски" покажут в Ростове Великом, Железногорске, Мытищах и Губкине.

В ходе "путешествия" "Золотой маски" по российским городам и весям, а также за границу, передает ТАСС, будут показаны спектакли Петра Фоменко, Генриетты Яновской, Андрея Могучего, Дмитрия Крымова, Евгения Писарева, Марины Брусникиной, Евгения Каменьковича и других режиссеров.

А стартует фестиваль в Ростове Великом с постановок РАМТа "Мой друг Вениамин" и "Как кот гулял, где ему вздумается". Далее "Золотая маска" переместится в Саранск, где с 20 по 26 сентября будут сыграны спектакли Московского ТЮЗа "С любимыми не расставайтесь" и две постановки "Мастерской Петра Фоменко" – "Война и мир. Начало романа" и "Волки и овцы".