ФАС разрешила правительству Москвы приобрести около трети активов ЗИЛа

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная антимонопольная служба разрешила предприятию "МосАвтоЗИЛ" приобрести 37,8 процента основных производственных средств ЗИЛа. "МосАвтоЗИЛ" является совместным предприятием правительства Москвы и Сбербанка.

В ведомстве отметили, что сделка не приведет к ограничению конкуренции, сообщается на официальном сайте ФАС. Ходатайство "МосАвтоЗИЛа" было удовлетворено.

Компания "МосАвтоЗИЛ" была создана в мае прошлого года. Основная цель организации - производство легковых автомобилей.

51% акций предприятия принадлежит Сбербанку, а остальная часть - московскому правительству. Сумма инвестиций в "МосАвтоЗИЛ" превышает 10 миллиардов рублей.

Сборочное производство автомобилей "МосАвтоЗИЛ" разместится на площади в 465 тысяч квадратных метров, а на запланированные показатели - 150 тысяч машин в год - завод выйдет к 2019 году.

Отметим, что 29 октября был утвержден проект планировки территории ЗИЛа. На принадлежавших заводу земельных участках появятся жилые дома на площади более 900 тысяч квадратных метров, объекты социальной инфраструктуры, ледовый дворец и благоустроенная набережная.