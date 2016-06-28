Площадь жилой и социальной застройки ЗИЛ увеличится

Фото: m24.ru

Площадь жилой застройки территории ЗИЛ увеличится, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Наземная площадь проектируемых объектов при этом не изменится. Откорректированный проект планировки участка территории получил одобрение градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы.

Речь идет об участке, ограниченном территорией МК МЖД, Москвой-рекой, старым руслом Москвы-реки и технической зоной метрополитена. Площадь участка составляет 164 гектара.

Как сообщил ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев, согласно проекту, наземная площадь проектируемых объектов не изменится и составит 2,068 миллиона квадратных метров. Площадь жилой застройки увеличится с 1 миллиона квадратных метров до 1,1 миллиона, нежилой (общественно-производственной) – уменьшится с 1,068 миллиона квадратных метров до 968 тысяч квадратных метров.

Он пояснил, что это позволит создать дополнительные места в школах и детских садах. Емкость школ увеличится с 3 000 до 3 925 мест, детских садов – с 1 500 до 1 710 мест. Проектом планировки также предусмотрено строительство поликлиники на 750 посещений в смену и вывод ТЭЦ ЗИЛ.

"Большая Москва": Какой будет территория бывшего завода ЗИЛ

Общая площадь новых объектов на территории бывшего завода ЗИЛ составит более 2 миллионов квадратных метров. Здесь построят школы, детские сады и поликлиники. После окончания работ на территории сможет проживать порядка 25,5 тысячи человек. Там возведут спортивно-развлекательный квартал "Парк легенд", куда войдут Ледовый дворец, центр синхронного плавания, оздоровительный центр, музей хоккейной славы, конгресс-медиацентр с гостиницей, два офисных здания и парковочный терминал на три тысячи машино-мест.