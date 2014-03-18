Ледовый дворец на месте завода ЗИЛ введут в эксплуатацию до конца года

Фото: ИТАР-ТАСС

Хоккейный Ледовой дворец на территории бывшего завода ЗИЛ планируется ввести в эксплуатацию до конца 2014 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что помимо дворца, инвестор построит здесь большой бассейн, в котором будет тренироваться сборная России по синхронному плаванию.

Ранее сообщалось, что спортивный комплекс будет включать в себя три ледовых арены и займет территорию, равную почти 70 тысячам квадратных метров. Согласно проекту, арены комплекса приспособят как для проведения мероприятий, связанных с ледовым спортом или танцами на льду, так и для соревнований по многим другим видам спорта, а также концертов и праздников.

Вокруг главной арены будет размещено около 12 тысяч зрительских мест, 3 тысячи мест окружат большую тренировочную арену, а увидеть что-то на малой арене смогут только 300 зрителей. Для удобства посетителей в проекте "Ледового дворца спорта" предусмотрена стоянка на 537 машино-мест.

Напомним, на территории бывшего завода ЗИЛ планируется строительство недвижимости общей площадью 4,5 кв. метров, из которых 3,8 млн будет составлять наземная часть возводимых объектов. На территории планируется построить около 900 тысяч кв. метров жилья, несколько школ, детских садов, поликлиник и ледовый дворец.

Заводские помещения планируется приспособить под администравно-деловые центры. Сборочное производство автомобилей "МосАвтоЗил" разместится на площади в 465 тысяч кв. метров. Будет развиваться комплекс ТЭЦ ЗИЛ и политехнический колледж №31, также расположенный на проектируемой территории.

Реорганизация промзоны завода ЗИЛ даст городу 45 тысяч новых рабочих мест и позволит предоставить жилье около 30 тысячам москвичей.