Народный артист СССР Юрий Соломин госпитализирован

Состояние здоровья народного артиста СССР Юрия Соломина нормализовалось. В настоящее время он проходит комплексное медицинское обследование

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин госпитализирован.

Соломину стало плохо во время занятий в театральном училище имени Щепкина, сообщил РИА Новости ректор училища Борис Любимов. "Ему сделали капельницу, а потом его все-таки, страхуя, повезли в больницу. Насколько я понял, это Первая городская. Но я надеюсь, что все будет хорошо, потому что он был веселый, шутил и держался бодро", – сказал Любимов.

Предположительно, у 77-летнего актера случился гипертонический криз.

Актер известен ролями в фильмах "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Хождение по мукам" и других.