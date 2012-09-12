Форма поиска по сайту

12 сентября 2012, 19:45

Город

В ЮЗАО изменится ряд маршрутов автобусов и троллейбусов

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице изменятся маршруты движения автобусов и троллейбусов. Это связано с проведением 16 сентября массового забега на территории олимпийского комплекса "Лужники", информирует пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"С 16:00 троллейбус № 79 будет следовать от Савеловского вокзала до станции метро "Парк Культуры" своим маршрутом, далее до Даниловской площади (по маршруту троллейбуса № 10)", - говорится в сообщении.

С 16:30 троллейбус № 31 вместо станции "Лужники" направится по метромосту и проспекту Вернадского до улицы Кравченко, а автобусы №№ 05, 64, 132 будут следовать до улицы 10-летия Октября вместо конечной станции "Лужники".

Помимо этого, с 17:00 и до окончания мероприятия закрывается движение троллейбусов №№ 31, 79 и автобусов №№ 05, 64, 132 по улице Лужники.

ЮЗАО Мосгортранс наземный транспорт автобусы маршруты троллейбусы

