13 сентября 2012, 14:26

Во время пожара на складе в ЮВАО пострадал человек

Фото: ИТАР-ТАСС

На юго-востоке Москвы днем 13 сентября произошел пожар на складе, где хранились аэрозольные баллончики.

Горело в одноэтажное железобетонное здание по адресу Новоостаповская улица, дом 5, строение 14, сообщает РИА Новости.

Площадь возгорания в одноэтажном железобетонном здании составила около 30 квадратных метров, огонь удалось локализовать в короткие сроки.

В результате пожара пострадал сотрудник склада, его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что на горящем складе могла храниться пиротехника, но эта информация не подтвердилась.

