ЮНЕСКО одобрило изменения в проект памятника князю Владимиру

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Финальные изменения в проект памятника князю Владимиру получили одобрение ЮНЕСКО. Высота памятника составит 16 метров, сообщает Агентство "Москва".

Ранее исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов сообщил, что памятник князю Владимиру на Боровицкой площади может быть установлен ко Дню народного единства, который отмечается в России 4 ноября.

Памятник князю Владимиру на Боровицкой площади станет частью единой системы пешеходных и туристических маршрутов столицы. Территория вокруг него будет благоустроена, и москвичи смогут приходить туда, чтобы полюбоваться красивым видом на Кремль и Москву-реку. Для этого на новой видовой точке, возможно, будут установлены бинокли. Об этом сообщил автор монумента, скульптор Салават Щербаков.

По словам Щербакова, памятник на Боровицкой площади будет включен в единую систему реконструкции пешеходных и туристических маршрутов вокруг Кремля, центра города и Бульварного кольца.

"Площадь будет органично включена в эти маршруты и станет масштабной смотровой площадкой. Отсюда будут прекрасно видны Храм Христа Спасителя, мост на Замоскворечье, Кремль, дом Пашкова и Библиотека имени Ленина", – сказал Щербаков.

По словам скульптора, сейчас на месте будущего памятника просто высажен газон, москвичам неудобно собираться там. После открытия монумента площадка перед ним будет благоустроена так, чтобы горожанам стало комфортно проводить там время. "При необходимости на площади установят бинокли, хотя с подобной видовой точки и так будет раскрываться отличная городская панорама", - сказал Щербаков.