КНДР заявила об успешном испытании нового типа ракет

Фото: ТАСС/Kcna

Северная Корея предоставила отчет об успешном испытании новой серии крылатых ракет, сообщает агентство ЦТАК. Испытания проводились в четверг, 8 июня, с Восточного побережья страны.

Руководил испытаниями лично лидер государства Ким Чен Ын. ЦТАК опубликовало статью о целях запуска новой серии ракет. Согласно публикации, Академия наук КНДР разработала новое оружие для испытания тактико-технических свойств ракет.

Две крылатые противокорабельные ракеты нового типа были запущены Северной Кореей 8 июня. Они пролетели 200 километров и упали в Тихий океан у берегов Японии. Позже глава Министерства иностранных дел Японии Фумио Кисида заявил, что северокорейские ракеты не представляли опасности для страны.